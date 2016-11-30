Винахідник "Біг Маку" помер у 98 років

Image caption Ідея Деллігатті полягала в тому, щоб подвоїти всі елементи звичайного бургера

Винахідник сендвіча "Біг Мак" Майкл Деллігатті помер на 99 році життя, повідомляє компанія McDonald's.

Делігатті був одним із перших в історії корпорації власників франшизи McDonald's. Під цією торговою маркою він відкрив ресторан у Пенсильванії в 1967 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Винахід "Біг Мак" став проривом в історії компанії McDonald's

Ідея Пана Деллігатті полягала в тому, аби зробити більш складний і більш поживний бургер, ніж ті, які вже були в меню ресторанів.

Винахід "Біг Мак" став проривом в історії компанії.

Пан Делігатті вперше придумав додавати до бургерів дві котлети і два шматки сиру. Спочатку, бургери, які робили за цим рецептом, були занадто вологими. Пізніше між котлетами почали класти ще одну булку. До страви додавали також "секретний соус".

Сьогодні сендвіч, який винайшов Майкл Деллігатті, продається в понад ста країнах світу.