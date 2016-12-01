Amnesty: у Білорусі розстріляли кількох “смертників”

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Білорусь - остання країна в Європі і Центральній Азії, де зберігається смертна кара

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що з 5 листопада у Білорусі розстріляли одразу кілька в'язнів, засуджених до смертної кари.

"За відомостями Amnesty International, підтвердженим місцевими активістами, у виконання були приведені два смертних вироки, є імовірність, що був розстріляний ще один засуджений до вищої міри покарання", - йдеться у повідомленні білоруського осередку організації.

Правозахисники висловлюють тривогу щодо долі ще одного, четвертого, засудженого до страти.

Чотири чоловіка, про яких іде мова, отримали вироки за вбиства.

"Зачистка "смертників" - жахливий захід для будь-якої країни, але особливо ганебно, що у Білорусі смертні вироки зазвичай приводяться у виконання таємно, а розстріл може статися в будь-який час", - заявила Айша Джанг, координатор кампаній Amnesty по Білорусі.

Білорусь - остання країна в Європі і Центральній Азії, де зберігається смертна кара.