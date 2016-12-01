У Таїланді оголосили нового короля

Копирайт изображения AP Image caption Принц Вачиралонґкорн замінив на троні батька, який правив 70 років

64-річний принц Маха Вачиралонґкорн став новим королем Таїланду, замінивши на троні свого покійного батька короля Пуміпона Адуньядета.

Під час церемонії, яка транслювалася наживо по телебаченню, він прийняв пропозицію парламенту, офіційно ставши новим монархом.

Король Пуміпон, який на час смерті правив довше за всіх світових лідерів, помер 13 жовтня.

Покійного короля, вважали оплотом стабільності в країні, новітня історія якої повна політичних протистоянь.

Спочатку планувалося, що наслідний принц сяде на трон відразу ж після смерті батька. Однак згодом церемонію помазання відклали на 50 днів, щоб дати достатньо часу для жалоби за покійним монархом.

Король Маха Вачиралонґкорн став десятим монархом династії Чакрі. Він також буде відомий як Рама Х.

"Я б хотів прийняти цю пропозицію, щоб виконати бажання його величності, а також заради блага всіх тайців", - сказав він у телезверненні з палацу в Бангкоку.