Трамп порушив заборону на прямі контакти з лідерами Тайваню

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай не визнає Тайвань окремою країною, тож американські лідери раніше уникали прямих розмов з його лідерами

Обраний президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню.

У заяві групи, яка займається питаннями передачі влади в США, йдеться про те, що пан Трамп обговорив з Цай Інвень "тісні зв'язки у сфері економіки, політики та безпеки" під час телефонної розмови.

Адміністрація президента Цай повідомила, що у розмові з паном Трампом брали участь міністр закордонних справ та глава ради національної безпеки Тайваню.

Трамп в своєму Twitter повідомив, що пані Цай сама подзвонила йому, аби привітати з перемогою на президентських виборах в США.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Документ закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні зносини.

Китай розглядає Тайвань не як окрему країну, а як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.

Цієї політики "єдиного Китаю" дотримуються і США. Цай Інвень не приймає її.

Офіційний представник президента США Барака Обами з національної безпеки Нед Прайс заявив, що Білий дім залишається прихильним політиці "одного Китаю", передає агенція Reuters. За словами Прайса, це допоможе зберегти мирні відносини в регіоні.

Раніше представники Китаю говорили про можливість силового впливу на Тайвань. На цю країну націлені сотні китайських ракет.

"З моменту обрання Трампа у листопаді політична еліта Китаю намагалася зрозуміти, хто є його радником з питань Азії і якою буде його політика стосовно Китаю. Однак цей його крок замінить їхню цікавість на тривогу та гнів", - каже редактор ВВС з питань Китаю Керрі Грейсі.

У свою чергу, сам Дональд Трамп, реагуючи на критичні випади щодо своєї розмови з тайванською лідеркою, написав у Twitter: "Цікаво: США продає Тайваню військової техніки на мільярди доларів, а я повинен не відповідати на дзвінок з привітанням".

Його речниця додала, що пану Трампу "добре відомо", якою є політика США стосовно Тайваню.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у ефірі гонконгського телеканалу Phoenix TV назвав розмову між паном Трампом та пані Цай "дрібним вивертом Тайваню", який, сподівається китайський посадовець, не змінить політику Вашингтона щодо Пекіна.

"Політика "єдиного Китаю" - це наріжний камінь здорового розвитку китайсько-американських стосунків, і ми сподіваємося, що цей політичний фундамент не буде пошкоджений чи порушений", - заявив він.