Тайця заарештували за публікацію статті ВВС про короля Таїланду

Копирайт изображения EPA Image caption Чоловіка можуть засудити до 15 років в'язниці за образу нового короля

Поліція у Таїланді заарештувала чоловіка за те, що опублікував у Facebook посилання на статтю ВВС тайською мовою про нового короля країни.

Затриманому Джатупату Бунпаттарараксу інкримінують образу королівської особи. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше він провів кілька акцій протесту проти влади країни.

Чоловік може стати першою людиною, яку обвинуватять за цією статтею пысля вступу на трон Маха Вачіралонгкорна. Його коронували к четвер.

Попередній король Пхуміпон Адульядет помер на 89-му році життя на початку жовтня.