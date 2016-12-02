Франція не проти безвізу з Україною - французький депутат

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ми не розуміємо звинувачення, які лунають на адресу Франції про те, що вона виступає проти надання Україні безвізового режиму" - Оруа

У Франції вважають несправедливими звинувачення щодо блокування рішення про "безвіз" ЄС з Україною, наголошує керівник комітету з європейських справ парламенту Франції Даніель Оруа.

"Не розуміємо звинувачення, які лунають на адресу Франції про те, що вона виступає проти надання Україні безвізового режиму... Це несправедливо", - зазначила пані Оруа в Києві.

За її словами, рішення по "безвізу" для українців можуть ухвалити вже до кінця 2016 року.

"З огляду на те, що немає позицій проти, а скоріше навпаки - за, рішення по безвізовому режиму можуть ухвалити вже до кінця цього року", - розповіла парламентарій.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що рішення про надання українцям безвізового режиму з ЄС відкладається через вибори у Франції та Німеччині.