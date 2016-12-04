Бойовик здався СБУ за програмою "Тебе чекають вдома" - Мотузяник

Копирайт изображения AP Image caption У СБУ кажуть, що програмою вже скористалися близько сотні людей

Бойовик однієї з самопроголошених республік на сході України здався працівникам СБУ за програмою "Тебе чекають вдома", розповів журналістам речник Міноборони з питань АТО.

"Ще один колишній бойовик пішов на співпрацю зі Службою безпеки України за програмою "Тебе чекають вдома". Чоловік вступив до лав незаконного збройного формування, де займався господарською діяльністю, облаштовував зміцнення, чергував на блокпостах, перевіряв документи", - сказав Олександр Мотузяник, якого цитують "Українські новини".

За словами пана Мотузяника, якщо перевірка виявить, що колишній бойовик не здійснював тяжких злочинів, суд матиме підстави звільнити його від кримінальної відповідальності.

Програма СБУ "Тебе чекають вдома" розрахована на громадян, які добровільно відмовилися від співпраці з "ДНР-ЛНР" і вирішили повернутися на підконтрольну уряду територію України.

За даними спецслужби, програмою вже скористалося близько сто осіб. 20 з них уже звільнено від кримінальної відповідальності рішенням судів.