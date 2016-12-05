Понад 80 пацієнтів втекли із психлікарні у Кенії

Image caption Водночас, лікарі вийшли на страйк через вимоги до уряду виконати угоду 2013 року зі збільшення зарплат медпрацівникам.

Пацієнтам психлікарні у Кенії вдалося втекти під час страйку медперсоналу у столиці Найробі, повідомляє кенійська газета "Стандард".

Представники місцевої влади та органів правопорядку сподіваються повернути щонайменьше 70 із 87 пацієнтів до клініки.

Водночас, лікарі вийшли на страйк через вимоги до уряду виконати угоду 2013 року зі збільшення зарплат медпрацівникам.

Щонайменше п'ять тисяч лікарів припинили роботу у двох тисячах медзакладах.