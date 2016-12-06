НАТО закликає режим Асада та Росію припинити насилля у Сирії - Столтенберг

Копирайт изображения Reuters Image caption В Сирії є серйозна гуманітарна катастрофа - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав режим президента Сирії Башара Асада та Росію, яка підтримує сирійський режим - припинити насилля в цій країні.

"Ми розглянули ситуацію на Середньому сході та в Північній Африці. Союзники глибоко стурбовані відновленням наступальних дій, здійснюваних сирійським режимом при підтримці Росії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, у Сирії є серйозна гуманітарна катастрофа. "Ми продовжуємо закликати до політичного вирішення, включаючи припинення насилля та поновлення (доставки) гуманітарної допомоги ", - наголосив Столтенберг.

Також він зазначив, що коаліція, яку очолюють Сполучені Штати, одночасно здобуває стійкий успіх у Сирії та Іраку, бо "Ісламська держава" втрачає території.

Столтенберг наголосив, як тільки місто Мосул в Іраку звільнять, іракські урядові сили повинні будуть утримувати територію.