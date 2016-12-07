Новинський: "найправославніший" олігарх України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Новинський (у центрі) називає себе релігійною людиною

Хто такий олігарх Вадим Новинський та чому прокурор хоче позбавити його депутатської недоторканності?

Відомий російський бізнесмен Вадим Новинський тільки навесні 2012 року отримав українське громадянство та став одним із найвпливовіших політиків в оточенні Віктора Януковича, працюючи у церковній сфері.

У часи пана Януковича бізнес Вадима Новинського стрімко розвивався й він був та лишається компаньйоном олігарха Ріната Ахметова.

Сам він пішов у політику та став членом парламенту за підтримки Партії регіонів, а після Євромайдану - від "Опозиційного блоку".

Але саме за церковно-політичні справи, а не через мільярдні статки і бізнес його формально і намагається покарати Генпрокуратура.

Генеральна прокуратура попросила Раду дати згоду на кримінальне переслідування Вадима Новинського, і депутати можуть зробити це вже 8 грудня.

Його звинувачують у нібито участі разом з іншими високопосадовцями в незаконному позбавленні волі секретаря колишнього митрополита УПЦ МП Володимира Олександра Драбинка.

Російський олігарх в Україні

Вадим Новинський народився, навчався та почав кар'єру в Росії. Народився він у Новгородській області в 1963 році, а вищу освіту отримав в Академії цивільної авіації в Санкт-Петербурзі.

У своїй офіційній біографії він стверджує, що проживає в Україні з 2007 року, проте почав займатись бізнесом тут ще з 90-х років.

Наприкінці 80-х років він працював авіадиспетчером у Карелії, кілька останніх років існування СРСР - інженером на кафедрі обчислювальної техніки Академії цивільної авіації Санкт-Петербурга.

З початку 90-х почав займатись бізнесом у Санкт-Петербурзі, а потім зайнявся енергетичними справами, зокрема і в Україні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Новинський та Рінат Ахметов

Як представник компанії "Северо-Запад Ойл" працював з низкою гірничо-збагачувальних гігантів Дніпропетровщини, а з 2004 року став керівником "Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату".

У 2007 році Вадим Новинський офіційно об'єднав свої українські активи, утворивши групу компаній "Смарт-Холдинг", ставши її керівником в 2009 році.

Одним з найбільших активів холдингу є 25%+1 акція у металургійному гіганті "Метінвест", що належить Рінату Ахметову.

У нього є активи у агровиробництві, об'єднані у холдинг HarvEast під брендом "Верес". Цей бізнес також має спільне походження з компаніями пана Ахметова.

Пан Новинський володіє активами у суднобудуванні, зокрема херсонським та миколаївськими заводами.

У його власності є активи у сфері енергетики, на ринку нерухомості, а також "Юнекс Банк".

У різні роки видання Forbes називало пана Новинського серед найбагатших росіян, зокрема 2011 року він займав там 37 сходинку з оцінкою статків у майже 3 мільярди доларів.

В українських рейтингах він опинився серед лідерів з мільярдними статками.

Новоспечений "воцерковлений" українець

29 травня 2012 року президент Віктор Янукович своїм указом "за визначні заслуги перед Україною" надав пану Новинському українське громадянство.

Він був надзвичайно активним учасником релігійного життя в Україні та вважався впливовою особою в Українській православній церкві Московського патріархату.

Він виступав за єдність церкви з РПЦ та засуджував автономістські тенденції в церкві.

За твердженням пана Новинського, він був добре знайомий з митрополитом УПЦ МП Володимиром ще з 1998 року.

Вадим Новинський постійно наголошує, що він - "воцерковлена" людина.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Новинський та настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло

На початку 2013 року у Севастополі звільнився виборчий округ Павла Лєбєдєва, який став міністром оборони.

Від влади там вирішив балотуватись Вадим Новинський, під час агітації якого підтримати соратника приїздив навіть Віктор Янукович.

До своєї виборчої кампанії він долучив навіть УПЦ МП, яка вказувала, що кандидат в депутати допомагає будувати храми в Севастополі.

Пан Новинський був президентом місцевого футбольного клубу, що також використовували під час кампанії.

Тоді він обіцяв інтеграцію України в економічний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а також відроджувати духовність та християнські традиції.

Офіційно членом парламенту він став у вересні 2013 року, а вже через кілька місяців розпочались протести Євромайдану.

Пан Новинський до останнього підтримував Віктора Януковича, хоча вже після розстрілів людей на майдані голосував за низку рішень щодо передачі влади новій команді.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Новинський та Віктор Янукович перед виборами в окрузі Севастополя до Верховної Ради

Показовим став епізод від 22 лютого й конфлікт з Петром Порошенком.

Тоді майбутній президент через позицію Вадима Новинського щодо вбивства людей назвав його "с…ю православною", який замість молитви за загиблими звинувачує інших.

У той час Петро Порошенко теж був вірним УПЦ Московського патріархату й вважався "воцерковленим".

На дочасних виборах парламенту у жовтні 2014 року Вадим Новинський потрапив до списку "Опозиційного блоку" й пройшов у Раду.

Після смерті митрополита Володимира у липні 2014 року Вадим Новинський був активним учасником процесій, пов'язаних з інтронізацією нового керівника церкви Онуфрія.

Протягом останніх кількох років пан Новинський часто супроводжує керівника УПЦ МП під час багатьох важливих подій.

Також саме пан Новинський був одним із співорганізаторів скандального хресного ходу влітку 2016 року.

Звинувачення від Луценка

Ще восени 2013 року в українській пресі з'являлась інформація, що керівництво держави нібито намагається відсторонити митрополита Володимира і поставити керувати церквою лояльного кандидата.

Це нібито було потрібне серед іншого і для залучення церкви до перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2015 року.

Частиною цього плану називали позбавлення волі найближчого помічника митрополита Олександра Драбинка.

Митрополит Володимир мав великі проблеми зі здоров'ям, проте відмовлявся залишати посаду та вважався досить самостійною фігурою.

За твердженням генпрокурора Юрія Луценка, восени та взимку 2013 року на митрополита Володимира чинили шалений тиск, від нього відсторонили Драбинка, що нібито суттєво зашкодило лікуванню.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Драбинко та митрополит Володимир

Після відсторонення Віктора Януковича прокуратура почала розслідувати цю ситуацію, що вилилось у справу про перевищення повноважень Віктором Януковичем, керівником МВС Олександром Захарченком, керівником київської міліції Володимиром Коряком та Вадимом Новинським.

За версією слідства, член парламенту Новинський був учасником переговорів щодо зміни керівництва Української православної церкви Московського патріархату.

Про це стверджують Олександр Драбинко та ще кілька свідків, які дали покази проти політика.

Епізод, щодо якого прокуратура просить Раду зняти недоторканність з Вадима Новинського, стосується нібито позбавлення волі пана Драбинка, який другу половину 2013 року поза своєю волею був під вартою міліції.

Вадим Новинський, як вказує слідство, є співучасником злочину.

Політичні переслідування?

Натомість пан Новинський стверджує, що і Драбинко, і митрополит Володимир у 2013 році самі просили надати охорону через небезпеку у так званій справі про "викрадення монахинь".

І що надана МВС охорона жодним чином не обмежувала Драбинка, а тільки захищала.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко та Вадим Новинський на засіданні комітету щодо його недоторканності

Вадим Новинський заперечує свою вину та називає справу "політичним переслідування опозиції".

Профільний комітет ради з питань регламенту також не знайшов достатніх доказів вини пана Новинського і рекомендував депутатам не підтримувати подання Генпрокуратури.

Комітет передав подання спікеру Андрію Парубію, який пообіцяв винести його на голосування вже у четвер 8 грудня.

Для того, щоб Рада дала дозвіл на притягнення до відповідальності, за це мають проголосувати щонайменше 226 голосів.

Поки що про чіткий намір не підтримувати подання прокуратури висловилась тільки фракція "Опозиційного блоку".

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв довести вину Вадима Новинського у суді, якщо Верховна Рада зніме з нього недоторканність.