Президенту Колумбії вручили Нобелівську премію миру

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У столиці Норвегії Осло урочисто вручили колумбійському президенту Хуану Мануелю Сантосу Нобелівську премію миру.

Колумбійський політик отримав цю престижну нагороду за внесок у підписання угоди про мир із ліворадикальним угрупованням ФАРК, поклавши край громадянській війні, що тривала 52 роки і у якій загинули понад 200 тисяч людей.

Сантос отримав золоту медаль, грамоту і чек на 8 млн шведських крон (870 тисяч доларів).

Нобелівський комітет оцінив роботу Сантоса як рушійну силу мирної угоди, підписаної в листопаді 2016 року між урядом Колумбії та бойовиками.

У суботу нагородять і інших нобелівських лауреатів цього року, але не в Осло, а у Стокгольмі, де зазвичай проходить ця церемонія.

На ній не буде лауреата з літератури - американський співак Боб Ділан відмовився приїхати. Замість нього нагороду отримає співачка Патті Сміт.