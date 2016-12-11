Трамп "не вірить" звітові ЦРУ про російське втручання

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Дональд Трамп, обраний президентом США, сказав, що він "не вірить" твердженням нібито від імені ЦРУ про те, що російські хакери намагалися підробити результати виборів на його користь.

В інтерв'ю телеканалу Fox News він засудив Демократів за "сміховинні" новини про Росію, яка нібито стоїть за атаками.

У самій Росії також неодноразово заперечували причетність до хакерських нападів.

Керівництво Республіканської партії приєдналося до Демократів, закликаючи до повного розслідування цієї справи.

Сенатор-республіканець, голова комітету Сенату з питань збройних сил Джон Маккейн у спільній із високопосадовим сенатором-демократом Чаком Шумером заяві зазначив, що доповідь ЦРУ "повинна стати сигналом тривоги для кожного американця".

Напередодні New York Times, посилаючись на неназвані джерела, написала, що спецслужби "з високою часткою впевненості переконані" у тому, що Росія замішана в хакерських атаках під час виборів.

У тому самому інтерв'ю, відповідаючи на питання про відносини США з Китаєм у світлі недавньої телефонної розмови Дональда Трампа з президентом Тайваню, американський лідер відповів: "Я не хочу, щоб Китай диктував мені, що робити".

На початку грудня пан Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню, що порушило дипломатичний протокол, оскільки відносини між США і Тайванем з 1979 року регулює спеціальний закон, який закріплює співпрацю у багатьох сферах, але не має на увазі офіційних дипломатичних відносин.

Дональд Трамп також відкинув звинувачення у можливому конфлікті інтересів, сказавши, що коли він вступить на посаду президента, його бізнесом управлятимуть члени керівництва компаній спільно з його дітьми, при цьому останні не матимуть права укладати угоди, а він сам жодного стосунку до управління не матиме.

Ноовобраний президент почне виконувати свої обов'язки 20 січня.