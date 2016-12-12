У Туреччині затримали 235 людей через "пропаганду"

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Турецька поліція затримала 235 людей за дії від імені Робочої партії Курдистану (РПК), повідомив міністр внутрішніх справ. Серед затриманих є представники Народної демократичної партії.

Затримання відбулися після подвійної атаки у Стамбулі, де загинули 44 людини.

Тим часом Австрія закликає відкласти переговори з Туреччиною щодо членства у ЄС.

Операція з затримання відбулась у 11 провінціях по всій Туреччині. Її метою були люди, яких підозрюють у "поширені пропаганди терористичних груп".

Поки не ясно, чи пов'язані арешти напряму з нападами у Стамбулі.

Бич тероризму

За інформацією міністра закордонних справ Ресепа Акдага, більшість з 44 людей, які загинули у суботу, були поліцейськими.

"Дуже шкода, що ми втратили 36 наших поліцейських і вісім цивільних у кривавій атаці", - заявив чиновник, якого цитує агентство новин Доган.

Копирайт изображения AFP Image caption Жертвами нападів стали в основному поліцейські

Як йдеться у заяві Курдського військового угрупування "ТАК", яке є відгалуженням РПК, напад здійснило воно.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив в неділю журналістам, що країна боротиметься "з бичем тероризму до кінця". Він пообіцяв, що нападники заплатять "велику ціну".

"Європа має відреагувати"

Європа не може більше ігнорувати переслідування опозиції, заявив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курз.

"Останні роки Туреччина віддаляється все далі і далі від Європи і останні кілька місяців ця тенденція набирає швидкості. Понад 100 тисячу людей арештували", - сказав він.

За його словами, всіх незгодних залякують, планують повернути смертну кару.

"Європа повинна відреагувати. Європейський парламент, на мій погляд, зробив це сміливо: вони вимагали, щоб переговори про приєднання призупинили. Я поділяю цю думку", - сказав чиновник.