Принца Гаррі і його подругу помітили за купівлею різдвяної ялинки
Принц Гаррі і його подруга, американська актриса Меган Маркл, були помічені в лондонському магазині за купівлею різдвяної ялинки. Пара відмовилася від послуги доставки: принц забрав ялинку на плечі.
Новина про те, що 32-річний Гаррі зустрічається з 35-річною зіркою американського серіалу "Форс-мажори", з'явилася на початку листопада. Пізніше, захищаючи подругу від надмірної уваги таблоїдів, принц Гаррі фактично підтвердив факт відносин.
Спільний похід в магазин - одна з перших публічних появ пари.
Співробітниця магазина Pine and Needles, розташованого в Баттерсі-парку, розповіла про зустріч докладніше.
"Вони точно знали, яке дерево їм потрібне, так що обирали недовго. Вони були привітні і дуже милі... Я і не зрозуміла, що це вони", - зізналася Закія Кроуфорд.
Принца впізнали інші працівники магазину.
Пара обрала так звану кавказьку ялицю (її ще називають ялицею Нордмана), яка росте у горах східного Причорномор'я.
Один зі співробітників магазину запропонував Меган Маркл взяти гілочку "Різдвяної омели" - традиційної різдвяної прикраси в Англії.
Поклавши кавказьку ялицю на плече і тримаючи подругу за руку, принц Гаррі залишив магазин.
За повідомленням деяких ЗМІ, пані Маркл, яка прилетіла до Лондона 11 грудня, зупинилася в Ноттінгемському котеджі на території Кенсінгтонського палацу.