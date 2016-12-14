Принца Гаррі і його подругу помітили за купівлею різдвяної ялинки

Копирайт изображения PA Image caption Принц Гаррі підтвердив, що зустрічається з американською актрисою

Принц Гаррі і його подруга, американська актриса Меган Маркл, були помічені в лондонському магазині за купівлею різдвяної ялинки. Пара відмовилася від послуги доставки: принц забрав ялинку на плечі.

Новина про те, що 32-річний Гаррі зустрічається з 35-річною зіркою американського серіалу "Форс-мажори", з'явилася на початку листопада. Пізніше, захищаючи подругу від надмірної уваги таблоїдів, принц Гаррі фактично підтвердив факт відносин.

Спільний похід в магазин - одна з перших публічних появ пари.

Співробітниця магазина Pine and Needles, розташованого в Баттерсі-парку, розповіла про зустріч докладніше.

"Вони точно знали, яке дерево їм потрібне, так що обирали недовго. Вони були привітні і дуже милі... Я і не зрозуміла, що це вони", - зізналася Закія Кроуфорд.

Принца впізнали інші працівники магазину.

Image caption Працівники магазину кажуть, що пара була дуже привітна

Пара обрала так звану кавказьку ялицю (її ще називають ялицею Нордмана), яка росте у горах східного Причорномор'я.

Один зі співробітників магазину запропонував Меган Маркл взяти гілочку "Різдвяної омели" - традиційної різдвяної прикраси в Англії.

Поклавши кавказьку ялицю на плече і тримаючи подругу за руку, принц Гаррі залишив магазин.

За повідомленням деяких ЗМІ, пані Маркл, яка прилетіла до Лондона 11 грудня, зупинилася в Ноттінгемському котеджі на території Кенсінгтонського палацу.