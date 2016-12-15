Слово brexit з'явилося в Оксфордському словнику англійської мови
Слово brexit, що означає вихід Британії з Євросоюзу, з'явилося в Оксфордському словнику англійської мови. Лексикографи відзначають, що після виникнення слово поширювалося з неймовірною швидкістю.
Словникові визначення "брекзиту" - "[передбачуваний] вихід Великої Британії з Європейського союзу і політичні процеси, які асоціюються з ним. Іноді вживається для позначення референдуму, проведеного у Британії 23 червня 2016 року, на якому більшість обрала вихід з ЄС".
У словник також увійшло утворене за тим само принципом слово "грекзит", що означає потенційний вихід Греції з єврозони.
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За останній час до словнику також внесли слова glam-ma, що означає "гламурну" літню жінку, та verklempt - запозичене з ідиш слово, яке означає переповненість емоціями.
23 червня цього року британці проголосували за вихід своєї країни з ЄС. У жовтні Високий суд Лондона вирішив, що рішення про початок процедури виходу з Євросоюзу повинен також ухвалити парламент. Верховний суд Британії розглядає апеляцію на це рішення.
Формальні перемовини щодо виходу Британії з ЄС не почнуться, доки прем'єр-міністр Тереза Мей не активує статтю 50 Лісабонського договору. За її словами, це має статися до кінця березня 2017 року.
Таким чином, офіційний вихід має відбутися не пізніше літа 2019 року.