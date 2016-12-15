Слово brexit з'явилося в Оксфордському словнику англійської мови

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало людей в Британії виступають проти "брекзиту"

Слово brexit, що означає вихід Британії з Євросоюзу, з'явилося в Оксфордському словнику англійської мови. Лексикографи відзначають, що після виникнення слово поширювалося з неймовірною швидкістю.

Словникові визначення "брекзиту" - "[передбачуваний] вихід Великої Британії з Європейського союзу і політичні процеси, які асоціюються з ним. Іноді вживається для позначення референдуму, проведеного у Британії 23 червня 2016 року, на якому більшість обрала вихід з ЄС".

У словник також увійшло утворене за тим само принципом слово "грекзит", що означає потенційний вихід Греції з єврозони.

За останній час до словнику також внесли слова glam-ma, що означає "гламурну" літню жінку, та verklempt - запозичене з ідиш слово, яке означає переповненість емоціями.

23 червня цього року британці проголосували за вихід своєї країни з ЄС. У жовтні Високий суд Лондона вирішив, що рішення про початок процедури виходу з Євросоюзу повинен також ухвалити парламент. Верховний суд Британії розглядає апеляцію на це рішення.

Формальні перемовини щодо виходу Британії з ЄС не почнуться, доки прем'єр-міністр Тереза ​​Мей не активує статтю 50 Лісабонського договору. За її словами, це має статися до кінця березня 2017 року.

Таким чином, офіційний вихід має відбутися не пізніше літа 2019 року.