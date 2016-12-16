США заявляють, що Китай захопив їхній підводний апарат
США офіційно звернулися до Китаю з проханням передати їм безпілотне підводне судно на дистанційному керуванні, захоплене в міжнародних водах, повідомляють офіційні особи з Вашингтона.
Китайський флот захопив підводний дослідний апарат в Південнокитайському морі в четвер, кажуть у США.
Інцидент стався якраз тоді, коли океанографічне дослідне судно USNS Bowditch намагалося підняти апарат з-під води.
Пристрій, який американці називають "морським планером", вимірював солоність і темпартуру води, кажуть офіційні особи.
Ці дані були потрібні для незасекреченої програми з нанесення на карту підводних каналів, розповів один чиновник на умовах анонімності. Він сказав американським ЗМІ, що "його забрав" Китай.
"UUV [безпілотний підводний пристрій] законно проводив військові дослідження у водах Південнокитайського моря", - сказав чиновник.
За даними США, пригода сталася за 80 км на північний захід від затоки Субік-Бей, що на Філіппінах.