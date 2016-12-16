18 британських аеропортів оголосили страйк на Різдво

Копирайт изображения SWISSPORT Image caption Працівники Swissport вже довший час не можуть домовитися з керівництвом про умови оплати праці

Працівники 18 британських аеропортів оголосили про проведення 23 грудня, в переддень Різдва, 48-годинного страйку.

Страйк заторкне і головний лондонський аеропорт Хітроу.

Профспілка Unite повідомила, що в страйку візьмуть участь співробітники, які працюють у відділах реєстрації пасажирів, прийому, видачі і вантаження багажу.

Загалом у страйку планрують взяти участь понад 1,5 тисячі співробітників Swissport. Це одна з найбільших у світі компаній, яка надає послуги з обслуговування в аеропортах і перевезення багажу.

Співробітники компанії вже давно незадоволені умовами роботи й оплати праці.

У заяві профспілки сказано, що страйк, яка вдарить по перевезеннях перед Різдвом, є останньою надією для співробітників аеропорту.

Профспілка повідомила, що працівники проголосували проти угоди з компанією, яка передбачає підвищення зарплат на 4,65% в найближчі три роки. Профспілка стверджує, що це "ледве" відповідає рівню інфляції.

Крім того, співробітники незадоволені, що компанія хоче заморозити виплати понаднормових.