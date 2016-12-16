18 британських аеропортів оголосили страйк на Різдво
Працівники 18 британських аеропортів оголосили про проведення 23 грудня, в переддень Різдва, 48-годинного страйку.
Страйк заторкне і головний лондонський аеропорт Хітроу.
Профспілка Unite повідомила, що в страйку візьмуть участь співробітники, які працюють у відділах реєстрації пасажирів, прийому, видачі і вантаження багажу.
Загалом у страйку планрують взяти участь понад 1,5 тисячі співробітників Swissport. Це одна з найбільших у світі компаній, яка надає послуги з обслуговування в аеропортах і перевезення багажу.
Співробітники компанії вже давно незадоволені умовами роботи й оплати праці.
У заяві профспілки сказано, що страйк, яка вдарить по перевезеннях перед Різдвом, є останньою надією для співробітників аеропорту.
Профспілка повідомила, що працівники проголосували проти угоди з компанією, яка передбачає підвищення зарплат на 4,65% в найближчі три роки. Профспілка стверджує, що це "ледве" відповідає рівню інфляції.
Крім того, співробітники незадоволені, що компанія хоче заморозити виплати понаднормових.