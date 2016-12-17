На вокзалі у Києві скасували "хвіст" і "голову" потягів
На вокзалі Київ-Пасажирський змінили формат оголошень, повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.
Раніше при оголошенні потягів інформацію про нумерацію вагонів подавали у форматі "з голови поїзда" або "з хвоста поїзда".
"Багатьом пасажирам складно було визначити: де "голова", а де "хвіст". Особливо тим, хто не часто подорожує. Нещодавно було змінено формат оголошень, і тепер нумерація починається "зі сходу" або "із заходу", - написав пан Красноштан у Facebook.
При виході на платформи повісили відповідні таблички.