На вокзалі у Києві скасували "хвіст" і "голову" потягів

Копирайт изображения facebook.com/olexander.krasnoshtan Image caption На вокзалі з'явилися такі таблички

На вокзалі Київ-Пасажирський змінили формат оголошень, повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Раніше при оголошенні потягів інформацію про нумерацію вагонів подавали у форматі "з голови поїзда" або "з хвоста поїзда".

"Багатьом пасажирам складно було визначити: де "голова", а де "хвіст". Особливо тим, хто не часто подорожує. Нещодавно було змінено формат оголошень, і тепер нумерація починається "зі сходу" або "із заходу", - написав пан Красноштан у Facebook.

При виході на платформи повісили відповідні таблички.