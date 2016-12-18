Пентагон: Китай поверне захоплений дрон

Копирайт изображения AFP Image caption У Пентагоні кажуть, що захоплений підводний дрон займався дослідженням солоності, температури й прозорості морських вод

У Пентагоні заявляють, що "досягли порозуміння" із Пекіном щодо того, що ‎Китай поверне американський підводний безпілотний апарат, захоплений раніше цього тижня у ‎Південнокитайському морі.‎

"Через прямі зв'язки із китайською владою ми досягли порозуміння, що ‎Китай поверне безпілотний підводний апарат Сполученим Штатам", - ‎повідомив у суботу речник Пентагону Пітер Кук.‎

Китайське міністерство оборони підтвердило, що дрон повернуть "у ‎належний спосіб", проте коли це можуть зробити, там не зазначили.‎

Китай захопив американський дрон у міжнародних водах у цей четвер. При цьому у Пекіні не пояснили своїх дій і звинуватили США у ‎‎"роздуванні" інциденту.‎

Цей інцидент - одна із найсерйозніших військових конфронтацій між двома ‎державами впродовж десятиліть.‎

У Пентагоні заявили, що підводний дрон здійснював наукові дослідження у ‎той момент, коли його захопили китайські військові. Там зажадали від Пекіна ‎негайно повернути апарат і застерегли від подальших схожих інцидентів.‎

При цьому новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у ‎‎"крадіжці" й заявив, що дрон можуть не повертати. "Ми маємо сказати Китаю, ‎що не хочемо назад дрон, який вони вкрали - хай залишають його собі!" - ‎написав він у Twitter.

Інцидент відбувся у Південнокитайському морі, за 90 км на північний захід ‎від філіппінської затоки Субік-Бей, коли USNS Bowditch проводив у цьому ‎районі океанографічне дослідження. Як заявляють у США, дроном керувала ‎цивільна підрядна компанія. За інформацією CNN, китайські військові ‎вилучили апарат прямо на очах у команди USNS Bowditch.‎

За версією Пекіна, військові з китайського корабля помітили невпізнаний ‎підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб уникнути небезпечної ситуації. ‎Тільки потім військові помітили, що це американський безпілотник, стверджує ‎китайська влада. У Пекіні також стверджують, що американська і китайська ‎сторони були на зв'язку з приводу цього інциденту від самого початку.‎

Проте США заявили Китаю офіційний протест і зажадали повернути підводний ‎апарат.‎

‎"Він [безпілотник] наш, і на ньому це ясно написано. Ми хотіли б повернути його і ‎хотіли б, щоб таке більше не траплялося", - заявив після інциденту прес-секретар ‎Пентагону Джефф Девіс.‎

У Вашингтоні наголосили, що апарат працював у нейтральних водах і не збирав ‎жодних секретних даних.‎‎