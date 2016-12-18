Пентагон: Китай поверне захоплений дрон
У Пентагоні заявляють, що "досягли порозуміння" із Пекіном щодо того, що Китай поверне американський підводний безпілотний апарат, захоплений раніше цього тижня у Південнокитайському морі.
"Через прямі зв'язки із китайською владою ми досягли порозуміння, що Китай поверне безпілотний підводний апарат Сполученим Штатам", - повідомив у суботу речник Пентагону Пітер Кук.
Китайське міністерство оборони підтвердило, що дрон повернуть "у належний спосіб", проте коли це можуть зробити, там не зазначили.
Китай захопив американський дрон у міжнародних водах у цей четвер. При цьому у Пекіні не пояснили своїх дій і звинуватили США у "роздуванні" інциденту.
Цей інцидент - одна із найсерйозніших військових конфронтацій між двома державами впродовж десятиліть.
У Пентагоні заявили, що підводний дрон здійснював наукові дослідження у той момент, коли його захопили китайські військові. Там зажадали від Пекіна негайно повернути апарат і застерегли від подальших схожих інцидентів.
При цьому новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у "крадіжці" й заявив, що дрон можуть не повертати. "Ми маємо сказати Китаю, що не хочемо назад дрон, який вони вкрали - хай залишають його собі!" - написав він у Twitter.
Інцидент відбувся у Південнокитайському морі, за 90 км на північний захід від філіппінської затоки Субік-Бей, коли USNS Bowditch проводив у цьому районі океанографічне дослідження. Як заявляють у США, дроном керувала цивільна підрядна компанія. За інформацією CNN, китайські військові вилучили апарат прямо на очах у команди USNS Bowditch.
За версією Пекіна, військові з китайського корабля помітили невпізнаний підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб уникнути небезпечної ситуації. Тільки потім військові помітили, що це американський безпілотник, стверджує китайська влада. У Пекіні також стверджують, що американська і китайська сторони були на зв'язку з приводу цього інциденту від самого початку.
Проте США заявили Китаю офіційний протест і зажадали повернути підводний апарат.
"Він [безпілотник] наш, і на ньому це ясно написано. Ми хотіли б повернути його і хотіли б, щоб таке більше не траплялося", - заявив після інциденту прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.
У Вашингтоні наголосили, що апарат працював у нейтральних водах і не збирав жодних секретних даних.