У київський офіс "РИА Новости" увірвалися невідомі

Копирайт изображения Укрінформ Image caption У "РИА Новости" проходив телеміст російських земляцтв

20 невідомих у понеділок проникли в офіс російської агенції "РИА Новости" у Києві та вимагали припинити відеоміст з містами України в рамках "З'їзду українських земляцтв Росії".

"Агресивно налаштовані молоді люди вимагали припинити захід, вигукуючи антиросійські гасла", - твердить агентство.

Працівники "РИА Новости" викликали охорону та поліцію, після чого невідомі залишили приміщення.

Київський офіс російської агенції працює в нормальному режимі, додають у "РИА Новости".