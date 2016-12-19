У київський офіс "РИА Новости" увірвалися невідомі
- 19 грудня 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
20 невідомих у понеділок проникли в офіс російської агенції "РИА Новости" у Києві та вимагали припинити відеоміст з містами України в рамках "З'їзду українських земляцтв Росії".
"Агресивно налаштовані молоді люди вимагали припинити захід, вигукуючи антиросійські гасла", - твердить агентство.
Працівники "РИА Новости" викликали охорону та поліцію, після чого невідомі залишили приміщення.
Київський офіс російської агенції працює в нормальному режимі, додають у "РИА Новости".