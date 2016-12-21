Онищенко: Порошенко "узурпував владу в Україні"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко заявив, що перебуває на території Німеччини, куди надійшов ордер на його арешт з України

Депутат парламенту Олександр Онищенко звинуватив президента України Петра Порошенка у корупції, підкупі парламентарів та використанні правоохоронних органів у тиску на бізнесменів та політиків.

Ці звинувачення він оприлюднив у ході відеоконференції, перебуваючи, за його словами, на території Німеччини: після того, як Верховна Рада зняла з пана Онищенка недоторканність, він залишив територію України.

Українські правоохоронці звинувачують Олександра Онищенка у привласненні державного майна в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації. Силовики кажуть, що сума завданих державі збитків у цій справі складає майже три мільярди гривень.

Крім того, у Службі безпеки України кажуть, що в діях пана Онищенка наявні ознаки державної зради. Утім, такої підозри депутатові наразі формально не оголошували.

Сам Олександр Онищенко заперечує звинувачення на свою адресу.

ВВС Україна намагається отримати реакцію Адміністрації президента на озвучені Олександром Онищенком у середу звинувачення.

Раніше на Банковій називали звинувачення пана Онищенка "абсолютно неправдивими" "вигадками підозрюваного". Там додали, що він "намагається політизувати справу й прикинутись жертвою політичних репресій, щоб уникнути покарання".

"Всі були б щасливі"

"Петро Олексійович (Порошенко. - Ред.) сьогодні узурпував владу в Україні. Всі правоохоронні органи йому підкоряються, він їх використовує в рейдерських захопленнях", - заявив Олександр Онищенко. Також він додав, що правоохоронні структури "допомагають йому у зароблянні грошей - через наїзди, через кримінальні справи на бізнесменів і народних депутатів", - додав він.

Копирайт изображения President of Ukraine Image caption Олександр Онищенко стверджує, що в Україні за президентства Петра Порошенка "з'являється монархічна влада"

Пан Онищенко розповів, що "президент та його оточення", до якого він, зокрема, зарахував депутата парламенту Ігоря Кононенка, "встановлюють всюди контроль над (державними. - Ред.) підприємствами".

Так само він заявив, що "оточення президента" разом з СБУ контролює постачання вугілля та енергопродуктів з непідконтрольних територій Донбасу.

Ігор Кононенко, якого вважають одним з найближчих соратників президента, раніше називав звинувачення пана Онищенка "абсолютною брехнею".

Пан Онищенко звинуватив чинну владу у безпрецедентному тиску на український бізнес.

"Ви всі знали, що, коли був Янукович, то всі бізнесмени повинні були від прибутку віддавати йому 50%. Якби сьогодні сказали: давайте, платіть 50% від бюджету, то всі були б просто щасливі", - сказав він, додавши, що у нього самого "відібрали все", тому його немає чим шантажувати.

"Приватизація парламенту"

Крім того, Олександр Онищенко звинуватив Петра Порошенка у "приватизації парламенту".

"У мене є низка доказів з цього приводу - про те, як президент підкуповує парламент. Коли йому потрібно протягнути якесь голосування, він домовляється з низкою певних депутатів, низкою певних партій і йде банальна виплата прямо в Адміністрації президента", - розповів він. Причетними до парламентських "договорняків" він вважає кілька парламентських груп і фракцій.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пан Онищенко каже, що президент використовував фінансовий ресурс для організації потрібних йому голосувань

За словами Олександра Онищенка, для "фінансування" ухвалення законів, які "потрібні були пану Порошенкові для укріплення його влади", використовувалися гроші, зароблені на "енергетичних схемах".

Крім того, за його словами, ці кошти йшли на "війну проти прем'єр-міністра Яценюка".

"Коли Петро Олексійович став президентом України, вся влада належала прем'єр-міністрові Яценюку, бо він раніше став прем'єр-міністром, тобто Кабмін був повністю підконтрольний Яценюку, а Петрові Олексійовичу хотілося взяти повну владу", - пояснив він.

Співпраця з Америкою

Олександр Онищенко сказав, що правоохоронні органи США "вийшли на нього", і в рамках спілкування з американським мін'юстом він уклав "контракт" з цим відомством.

Депутат стверджує, що наприкінці листопада він зустрічався з американськими правоохоронцями і передав їм матеріали, які свідчать про протиправну діяльність Петра Порошенка.

"Контракт полягає в тому, що все, що я говорю, і всі дані, які я передаю щодо корупції президента, не будуть обернуті проти мене", - пояснив він, продемонструвавши журналістам тристорінковий документ.

Копирайт изображения ЕРА Image caption Олександр Онищенко каже, що про припинення дії "контракту" з американським мін'юстом йому нічого не відомо

Минулого тижня у міністерстві юстиції США заявили, що не мають планів щодо подальших зустрічей з паном Онищенком.

"Зазвичай мін'юст не коментує подібні зустрічі, проте у світлі рішення пана Онищенка публічно говорити на цю тему ми можемо констатувати, що міністерство юстиції США не планує проводити подальші зустрічі з паном Онищенком", - йдеться у заяві речника цього відомства, яку опублікувала Радіо Свобода.

У свою чергу, на питання ВВС Україна про припинення подальших контактів між ним та мін'юстом США пан Онищенко заявив, що не має інформації про припинення дії цього контракту.

"Я так розумію, після 20 (січня 2017 року. - Ред.), коли новий президент Америки вступить у свої повноваження і буде створено нову адміністрацію, в тому числі поміняється керівництво спецслужб, ця історія матиме продовження", - сказав він.

"Я йтиму до кінця"

Пан Онищенко заявив, що зараз перебуває на території Німеччини, де триває судовий процес з приводу ордера на його арешт, який прийшов з України.

"Я постійно перебуваю під якимось тиском", - зазначив він, додавши, що українська влада "присилає до нього людей", зокрема, представників кримінальних структур, аби "залякати його, щоб я мовчав".

"Я йтиму до кінця і перебуватиму в опозиції і робитиму все, щоб поміняти цю владу", - резюмував він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пан Онищенко обіцяє передати наявні у нього матеріали українським правоохоронцям

Разом з тим, пан Онищенко заявив, що "з задоволенням повернувся б до України" за умови закриття кримінальної справи проти нього. При цьому він зазначив, що, на відміну від інших фігурантів справ проти нього, до нього самого не надходили пропозиції з боку правоохоронців про співпрацю зі слідством.

Натомість, за його словами, у четвер він поспілкується з українськими правоохоронцями через відеозв'язок. Пан Онищенко пообіцяв надати їм наявні у нього докази правопорушень з боку представників української влади.

Крім того, Олександр Онищенко назвав інформацію українських правоохоронців про наявність у нього російського паспорта "маячнею, вигаданою СБУ".

Разом з тим, він кілька разів уник відповіді на питання про наявність у нього паспортів інших країн. Раніше ЗМІ повідомляли про можливу наявність у пана Онищенка паспорта громадянина Греції.