Невідомі закинули свинячу голову в уманську синагогу Цадика Нахмана

Копирайт изображения УНІАН Image caption Умань - місце щорічного паломництва тисяч хасидів

Група невідомих облила червоною фарбою синагогу Цадика Нахмана в Умані та закинула туди відрізану голову свині, повідомляє поліція Черкащини.

Водночас, за даними ізраїльського сайту Ynet, інцидент стався під час релігійної служби. Видання пише, що "скінхеди", які "викрикували антисемітські образи російською мовою", закинули до синагоги свинячу голову з вирізаною на ній свастикою і пакети зі штучною кров'ю.

Після цього невідомі зникли.

Ізраїльский сайт опублікував також фото і відео що, як зазначається, були зняти у синагозі.

Поліція, яка прибула за викликом, вилучила речові докази.

Правоохоронці розслідують інцидент як групове хуліганство.

Комплекс "Могила Цадика Нахмана" в Умані - місце поховання одного з засновників іудейської течії хасидизму. На початку жовтня сюди з'їжджаються тисячі хасидів, які відзначають тут новий рік.