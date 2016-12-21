Путін вважає розпад СРСР катастрофою - Пєсков
Російський президент Володимир Путін і надалі вважає розпад СРСР катастрофою для народів, що мешкали на його території, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков.
"Ставлення Путіна не змінилося. Але ви самі бачите, що, звісно, неможливо говорити про якісь реверсні процеси, це неможливо", - сказав Пєсков у інтерв'ю телекомпанії "Мир".
При цьому прес-секретар російського президент заявив про "необхідність нової інтеграції на просторі колишнього Радянського Союзу". Цим, за його словами, і є СНД.
У 2014 році Україна призупинила своє членство у СНД після російської анексії Криму.
Раніше Володимир Путін неодноразово заявляв про те, що вважає "трагедією" розпад СРСР. У розмові із лідером кримських татар Мустанфою Джемілєвим навесні 2014 року російський президент сказав, що вважає не зовсім законним вихід України із Радянського Союзу в 1991 році.