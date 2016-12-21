Путін вважає розпад СРСР катастрофою - Пєсков

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Російський президент Володимир Путін і надалі вважає розпад СРСР ‎катастрофою для народів, що мешкали на його території, заявив його прес-‎секретар Дмитро Пєсков.‎

‎"Ставлення Путіна не змінилося. Але ви самі бачите, що, звісно, неможливо ‎говорити про якісь реверсні процеси, це неможливо", - сказав Пєсков у ‎інтерв'ю телекомпанії "Мир".‎

При цьому прес-секретар російського президент заявив про "необхідність нової ‎інтеграції на просторі колишнього Радянського Союзу". Цим, за його словами, і є СНД.‎

У 2014 році Україна призупинила своє членство у СНД після російської анексії ‎Криму.‎‎

Раніше Володимир Путін неодноразово заявляв про те, що вважає "трагедією" ‎розпад СРСР. У розмові із лідером кримських татар Мустанфою Джемілєвим ‎навесні 2014 року російський президент сказав, що вважає не зовсім законним ‎вихід України із Радянського Союзу в 1991 році.‎