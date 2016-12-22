Дві третини українців не прагнуть відновлення СРСР - соціологи

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Майже дві третини громадян України, яких опитали соціологи Центру Разумкова, сказали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу.

13% відповіли, що прагнуть. Ще 22% обрали відповідь "Так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально", повідомляє Facebook-акаунт центру.

Ті, хто не прагнуть відновлення СРСР, становлять більшість у всіх регіонах (від 51% на Сході до 87% - на Заході).

Частка таких людей вища серед етнічних українців (69%), аніж серед етнічних росіян (39%).

Серед молоді також більше людей, які не прагнуть відновлення Радянського Союзу (83% проти 44%).

Під час дослідження опитали 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.