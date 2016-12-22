Генерал США: для Росії Сирія стала полігоном

Копирайт изображения AP Image caption Генерал Бен Годжес

Командувач армії США в Європі звинуватив Росію в тому, що вона викорисовую кампанії у Сирії "навчання у бойових умовах".

Генерал Бен Годжес заявив, що російське "ігнорування цивільних жертв… це не поведінка країни, яка хоче, щоб до неї ставились як світового лідера".

Міністр оборони Росії у четвер заявив, що їхня авіація знищила у Сирії 35 тисяч бойовиків.

Проте Росію звинувачують у використанні важких озброєнь у цивільних кварталах.

"Сильніші за будь-якого потенційного агресора"

Російська повітряна військова допомога у Сирії допомогла урядовій армії взяти під контроль східну частину Алеппо.

Проте вона ще більше посилила напругу між Кремлем і країнами Заходу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів, під час кампанії в Сирії вони випробували 162 типи озброєнь.

"Те, що ми бачимо у Сирії, звісно, є демонстрацією можливостей та використанням озброєнь, яке не є необхідним", - заявив генерал Годжес ВВС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Шойгу заявив, що Росія завдала 71 тисячу авіаударів по бойовиках

Такого твердження рік тому не заперечував і сам Володимир Путін.

"Кращих навчань важко собі уявити. Ми, в принципі, достатньо довго можемо там тренуватись без суттєвої шкоди для нашого бюджету", - назвав операцію в Сирії Володимир Путін ще у грудні 2015 року.

Обраний президент Дональд Трамп відомий своїм прагненням до покращення стосунків з Москвою. Але генерал вказав, що армію США підштовхували до зміцнення присутності у Європі.

"Все свідчить про те, що ми будемо виконувати наші зобов'язання", - сказав пан генерал.

Президент Володимир Путін у четвер на зустрічі з військовими описав військову міць країни як "сильнішу, ніж у будь-якого потенційного агресора".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін називав війну у Сирії гарним тренуванням

Але він заявив, що Росія має "посилювати військовий потенціал стратегічних ядерних сил, особливо ракетних комплексів, які можуть долати будь-яку існуючу чи потенційну систему протиракетної оборони".

Пан Шойгу звинуватив НАТО у подвоєні інтенсивності військових навчань - з фокусом на Росії.

Він окремо виділив Британію, звинувативши її армію у використанні російських танків та форми для ідентифікації ворога під час навчань.

"Останнього разу такий спосіб тренування військ використали у нацистській Німеччині", - додав він.