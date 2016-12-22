Генерал США: для Росії Сирія стала полігоном
Командувач армії США в Європі звинуватив Росію в тому, що вона викорисовую кампанії у Сирії "навчання у бойових умовах".
Генерал Бен Годжес заявив, що російське "ігнорування цивільних жертв… це не поведінка країни, яка хоче, щоб до неї ставились як світового лідера".
Міністр оборони Росії у четвер заявив, що їхня авіація знищила у Сирії 35 тисяч бойовиків.
Проте Росію звинувачують у використанні важких озброєнь у цивільних кварталах.
"Сильніші за будь-якого потенційного агресора"
Російська повітряна військова допомога у Сирії допомогла урядовій армії взяти під контроль східну частину Алеппо.
Проте вона ще більше посилила напругу між Кремлем і країнами Заходу.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів, під час кампанії в Сирії вони випробували 162 типи озброєнь.
"Те, що ми бачимо у Сирії, звісно, є демонстрацією можливостей та використанням озброєнь, яке не є необхідним", - заявив генерал Годжес ВВС.
Такого твердження рік тому не заперечував і сам Володимир Путін.
"Кращих навчань важко собі уявити. Ми, в принципі, достатньо довго можемо там тренуватись без суттєвої шкоди для нашого бюджету", - назвав операцію в Сирії Володимир Путін ще у грудні 2015 року.
Обраний президент Дональд Трамп відомий своїм прагненням до покращення стосунків з Москвою. Але генерал вказав, що армію США підштовхували до зміцнення присутності у Європі.
"Все свідчить про те, що ми будемо виконувати наші зобов'язання", - сказав пан генерал.
Президент Володимир Путін у четвер на зустрічі з військовими описав військову міць країни як "сильнішу, ніж у будь-якого потенційного агресора".
Але він заявив, що Росія має "посилювати військовий потенціал стратегічних ядерних сил, особливо ракетних комплексів, які можуть долати будь-яку існуючу чи потенційну систему протиракетної оборони".
Пан Шойгу звинуватив НАТО у подвоєні інтенсивності військових навчань - з фокусом на Росії.
Він окремо виділив Британію, звинувативши її армію у використанні російських танків та форми для ідентифікації ворога під час навчань.
"Останнього разу такий спосіб тренування військ використали у нацистській Німеччині", - додав він.