В аеропорту Токіо з'явився туалетний папір для смартфонів

Копирайт изображения NTT Docomo Image caption Компанія вказує на дослідження, яке демонструє, що на екрані телефону більше мікробів, ніж на сидінні унітазу

У туалетах міжнародного аеропорту Наріта у Токіо з'явився папір для дезінфекції мобільних телефонів.

Папір закупив японський мобільний оператор NTT Docomo. На ньому також надрукована інформація про мережі Wi-Fi, які компанія пропонує для загального користування, та деталі про тревел-додаток для телефонів.

Японія відома на весь світ своїми революційними нововведеннями у громадських вбиральнях, багато з них мають складні високотехнологічні функції.

"На екрані смартфону щонайменше в п'ять разів більше мікробів, ніж на сидінні унітазу", - пише NTT Docomo на своїй офіційній сторінці в YouTube.

Компанія додає, що спеціальні засоби для телефонів "зроблені для очищення екранів, щоб іноземні туристи могли насолоджуватися своєю подорожжю в умовах гігієни".

В найкращих традиціях японського відео компанія зняла двохвилинну відео-інструкцію про коректне користування папером та біде, які працюють в більшості громадських вбиралень в країні.

NTT Docomo повідомляє, що такі засоби гігієни були встановлені у семи вбиральнях, і компанія постачатиме їх до березня наступного року, інформують місцеві ЗМІ.

Копирайт изображения Reuters

"Вітаємо в Японії"

Новини про туалетний папір для смартфонів швидко поширились у Facebook.

"Протріть свій телефон, поки ви відповідаєте на дзвінок природи", - прокоментував нововведення Роджер Чен з Сінгапуру.

"Що робити, якщо ви втомилися, не виспалися і випадково переплутати туалетний папір для смартфонів із звичайним?", - запитав інший користувач.

"Мені це потрібно. Я маю звичку протираючи свій смартфон спиртом щоночі після роботи", - написала одна з користувачок Facebook на підтримку інновації.

"Ласкаво просимо до Японії, де речі розроблені настільки дивовижно в тому сенсі, що вони (японці. - Ред.), здається, подумали про все", - написав інший користувач.

"Навіть речі, про які ви ніколи не думали, раптом стають тим, без чого ви просто не можете жити".