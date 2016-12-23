В аеропорту Токіо з'явився туалетний папір для смартфонів
У туалетах міжнародного аеропорту Наріта у Токіо з'явився папір для дезінфекції мобільних телефонів.
Папір закупив японський мобільний оператор NTT Docomo. На ньому також надрукована інформація про мережі Wi-Fi, які компанія пропонує для загального користування, та деталі про тревел-додаток для телефонів.
Японія відома на весь світ своїми революційними нововведеннями у громадських вбиральнях, багато з них мають складні високотехнологічні функції.
"На екрані смартфону щонайменше в п'ять разів більше мікробів, ніж на сидінні унітазу", - пише NTT Docomo на своїй офіційній сторінці в YouTube.
Компанія додає, що спеціальні засоби для телефонів "зроблені для очищення екранів, щоб іноземні туристи могли насолоджуватися своєю подорожжю в умовах гігієни".
В найкращих традиціях японського відео компанія зняла двохвилинну відео-інструкцію про коректне користування папером та біде, які працюють в більшості громадських вбиралень в країні.
NTT Docomo повідомляє, що такі засоби гігієни були встановлені у семи вбиральнях, і компанія постачатиме їх до березня наступного року, інформують місцеві ЗМІ.
"Вітаємо в Японії"
Новини про туалетний папір для смартфонів швидко поширились у Facebook.
"Протріть свій телефон, поки ви відповідаєте на дзвінок природи", - прокоментував нововведення Роджер Чен з Сінгапуру.
"Що робити, якщо ви втомилися, не виспалися і випадково переплутати туалетний папір для смартфонів із звичайним?", - запитав інший користувач.
"Мені це потрібно. Я маю звичку протираючи свій смартфон спиртом щоночі після роботи", - написала одна з користувачок Facebook на підтримку інновації.
"Ласкаво просимо до Японії, де речі розроблені настільки дивовижно в тому сенсі, що вони (японці. - Ред.), здається, подумали про все", - написав інший користувач.
"Навіть речі, про які ви ніколи не думали, раптом стають тим, без чого ви просто не можете жити".