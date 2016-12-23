Вчені створили ефективну вакцину від лихоманки Ебола - ВООЗ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гвінея найбільше постраждала від спалаху епідемії Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела клінічні випробування нової вакцини від лихоманки Ебола в Гвінеї. Вчені називають результати тестів видатними.

Згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному виданні Lancet, у 6 тис. пацієнтів, які отримали вакцину, симптоми вірусу зникли протягом 10 днів.

Як зазначає директор медичного дослідницького інституту Wellcome Trust Джеремі Фаррар, якби вакцина була доступна до початку епідемії Еболи, то тисячі життів могли б бути врятовані.

ВООЗ проводила випробування спільно з Міністерством охорони здоров'я Гвінеї і міжнародними медичними організаціями.

"Хоча ці видатні результати вже не зможуть допомогти тим, хто помер під час епідемії Еболи в Західній Африці, вони показують, що в разі спалаху нової епідемії ми не будемо беззахисними", - зазначила помічник гендиректора ВООЗ Марі-Поль Кіні.

Епідемія лихоманки Ебола, що почалася в Західній Африці в кінці 2013 року, забрала життя понад 11 тисяч осіб і стала найбільшою з моменту виявлення вірусу в 1976 році.

В кінці березня ВООЗ закликала країни скасувати всі обмеження на торгівлю і поїздки до району епідемії - Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, - оскільки хвороба там перестала поширюватися.