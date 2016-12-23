Під час нападу в Берліні загинув один українець

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Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляє, що серед загиблих у результаті нападу 19 грудня у Берліні є один громадянин України.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня", - повідомив він.

Посол також зазначив, що він від імені України "особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки".

У понеділок ввечері вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинули 12 людей, ще 48 дістали поранення, в тому числі важкі.

Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в нападі на різдвяний ярмарок в Берліні, повідомляють інформагентства з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Джихадистське угруповання "Ісламська держава" заявило, що напад вчинив один із ‎його бойовиків.‎