Під час нападу в Берліні загинув один українець
Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляє, що серед загиблих у результаті нападу 19 грудня у Берліні є один громадянин України.
"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня", - повідомив він.
Посол також зазначив, що він від імені України "особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки".
У понеділок ввечері вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинули 12 людей, ще 48 дістали поранення, в тому числі важкі.
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Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в нападі на різдвяний ярмарок в Берліні, повідомляють інформагентства з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Джихадистське угруповання "Ісламська держава" заявило, що напад вчинив один із його бойовиків.