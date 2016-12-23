Гройсман студентам: Ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на зустрічі зі студентами, що їхні дипломи "не потрібні ні йому, ні їм самим", зазначивши, що вони мають бути зацікавлені в отриманні знань.

"Вам, вашим батькам і мені потрібні ваші знання і ваш успіх. І коли ви прийдете на роботу після закінчення університету просто з дипломом, вас можуть не взяти", - сказав пан Гройсман.

За його словами, "тільки освічені люди можуть забезпечити успіх".

Прем'єр також зазначив, що стипендії повинні отримувати студенти з найвищою успішністю.

"Я вважаю, що створення системи, яка буде підтримувати якість знань - це головне", - зазначив пан Гройсман.

Раніше Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році академічні стипендії збільшать на третину.