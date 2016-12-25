Рятувальники почали виявляти тіла загиблих з російського літака

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Рятувальники виявили щонайменьше одного загиблого, є повідомлення і про декількох. Про це повідомили російські агентства з посиланням на джерела в силових структурах.

"Уламки і особисті речі виявляються на великій площі, частина з них знайдена на відстані 12-14 км від берегової лінії", - повідомляє "Інтерфакс".

За уточненими даними, на борту перебували 92 людини - 84 пасажири і вісім членів екіпажу. Повідомляється, що пасажири літака - військовослужбовці, музиканти та представники російської преси.

У неділю авіадиспетчери не могли встановити зв'язок із літаком Ту-154, що вилетів з Сочі. Повідомляється, що літак належить міноборони та виконував рейс у Сирію.