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Папа римський Франциск відслужив різдвяну месу, під час якої звернув увагу на страждання дітей по всьому світу.

За словами Франциска, Різдво "стало заручником матеріалізму", тому він закликав усіх до скромності і смиренності в період різдвяних свят.

Також він згадував у своїй промові людей, які страждають від голоду, мігрантів, яким доводиться стикатися із багатьма небезпеками на шляху до Європи, та тих, кому довелося пережити обстріли сирійських міст.

З різдвяної меси починається низка заходів за участю понтифіка, які присвячені Різдву.

У неділю опівдні він звернеться з балкона собору Святого Петра до всіх католиків світу.