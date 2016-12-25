На Філіппіни налетів потужний тайфун

Копирайт изображения AFP Image caption Діти у вантажівці, який евакуюють перед тайфуном

Тайфун із поривами вітру швидкістю до 255 км/год налетів на східне узбережжя Філіппін.

Райони біля острова Катандуанес відчули стихію о 12:30 за київським часом (18:30 за місцевим).

Але повідомлень про жертви чи руйнування поки не надходило.

Близько 100 тисяч людей евакуювали із зон ризику. Влада боїться можливих затоплень і зсувів ґрунту.

Десятки портів закрилися через попередження про те, що хвилі можуть сягати 2 метрів.

Тайфун Нок-Тен обіцяє стати найсильнішим тайфуном на Філіппінах за рік.

Копирайт изображения AFP Image caption Знімок тайфуну Нок-Тен із космосу

У жовтні країна потерпала від супер-тайфуну Хаіма, який убив щонайменше чотирьох людей.

За прогнозами, Нок-Тен пройде через південь головного острова Філіппін Лусон і може підійти до столиці країни Маніли. Але при цьому тайфун слабшатиме.

У Манілі наказали зняти великі рекламні щити, щоб вітер не міг їх вирвати і поранити людей.

Є побоювання, що філіппінці можуть проігнорувати евакуацію і залишитися вдома на Різдво. Багато мешканців країни є католиками.