Джордж Майкл помер від серцевого нападу

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Причиною смерті британського співака Джорджа Майкла став серцевий напад. Про це повідомив його менеджер.

Британський музикант Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя у своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.

Елтон Джон заявив, що він глибоко шокований новиною про смерть свого улюбленого друга і чудового артиста.

Ендрю Ріджлі, партнер Майкла в дуеті Wham сказав, що його подія розбила його серце.

Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Відомо, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила.

У 2011 році Джордж Майкл хворів на важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Однак, пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.

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Джордж Майкл народився у 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.

За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, в тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.