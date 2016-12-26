У Делі арештували 4-х чоловіків через зґвалтування американки

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Поліція Нью-Делі заарештувала чотирьох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні туристки зі США у квітні цього року.

Постраждала жінка стверджує, що вона зупинилася в п'ятизірковому готелі індійської столиці, коли місцевий гід і ще кілька чоловіків напали на неї і зґвалтували.

Жінка також заявляла, що чоловіки зняли напад на відео і погрожували опублікувати його, якщо вона розповість кому-небудь про зґвалтування.

Крім гіда, поліція заарештувала водія, прибиральника і співробітника готелю.

Після інциденту жінка, ім'я якої не називають, повернулася до США і вже звідти відправила скаргу в поліцію індійської столиці. У грудні вона повернулася до Індії, щоб дати свідчення.

Самі підозрювані заперечують свою провину.

Злочини сексуального характеру реєструються в Індії досить часто і викликають дедалі більше обурення громадськості.

У липні ізраїльська туристка заявила, що стала жертвою групового зґвалтування в індійському штаті Хімачал-Прадеш.

Перед тим суд у Делі засудив п'ятьох чоловіків до довічних тюремних термінів за групове зґвалтування 52-річної туристки з Данії в січні 2014 року.