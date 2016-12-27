Аварія Ту-154: знайшли основний "чорний ящик"

Копирайт изображения AFP Image caption Пошукова операція в ЧОрному морі триває

Під час пошукової операції знайшли основний самописець з літака Ту-154, який у неділю впав у Чорному морі після вильоту з Сочі.

У найближчі години ящик для розшифрування доправлять до Центрального науково-дослідного інституту Військово-повітряних сил Міноборони Росії.

Крім того, за даними станом ранок вівторка, знайшли 12 тіл загиблих в катастрофі і 156 фрагментів тіл, а також уламки самого літака - частини фюзеляжу і двигуна.

Авіакатастрофа Ту-154 сталася в неділю зранку через дві хвилини після вильоту літака з Сочі. Літак летів з Підмосков'я на російську базу у Сирії. У Сочі зробив посадку для дозаправки.

У Чорному морі зараз шукають тіла загиблих і рештки літака.

Поки версії про те, що стало причиною авіакатастрофи, різняться. За даними російської газети "Комерсант", пріоритетною версій стала помилка пілота. Ця версія, згідно з даними газет, ґрунтується на свідченнях співробітника берегової охорони прикордонних військ ФСБ, який став свідком авіакатастрофи. За його словами, літак замість того, щоби набрати висоту, почав знижуватися до поверхні моря, наче намагався здійснити посадку.

Копирайт изображения АР Image caption У Росії оглосили траур за загиблими

ТАСС з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що основною є версія потрапляння в двигун стороннього предмета.

ФСБ раніше заявило, що ознак теракту в авіакатастрофі Ту-154 не знайшли. За даними відомства, причинами аварії могли стати потрапляння у двигун сторонніх предметів, помилка пілотування, технічна несправність літака або неякісне паливо.

На борту літака було 92 людини, зокрема голова фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, а також дев'ять співробітників федеральних каналів і артисти музичного ансамблю імені Александрова.

Єлизавета Глінка, яку називали "доктором Лізою", відвідувала Донбас, коли там розгорівся конфлікт. Зокрема, організація пані Глінки вивозила хворих дітей з непідконтрольних Києву територій до Росії, що викликало суперечливу реакцію.

У 2015 і 2016 роках Глінка також відвідувала Надію Савченко у російські тюрмі.