Китай хоче відправити зонд на Марс у 2020 році

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Китайська влада планує відправити свій перший зонд на Марс вже наприкінці нинішнього десятиліття.

Згідно з оприлюдненими планами розвитку космічної галузі, Китай буде освоювати технології виведення апаратів на орбіту і посадку космічних апаратів.

КНР вже запустила свою другу експериментальну космічну лабораторію і планує вивести постійну космічну станцію на орбіту до 2020 року.

Плани Пекіна з розвитку космічної програми включають також висадку першого зонда на зворотний бік Місяця і відправку апарату до Марса.

Згідно з опублікованим документом, політ на Марс триватиме близько 10 місяців. Головною місією зонду стане фотографування і моніторинг навколишнього середовища Червоної планети.

Крім того, зонд дозволить отримати нові дані про Юпітер.

17 жовтня цього року Китай запустив пілотований космічний корабель.

Космічна програма Китаю розвивається вже близько 50 років. У 1970 році КНР вперше запустила свій штучний супутник Землі.

15 жовтня 2003 року космонавт Ян Лівей здійснив перший в історії космічної програми Китаю пілотований політ у космос на кораблі "Шеньчжоу-5". А 27 вересня 2008 року космонавт Чжай Чжиган вийшов у відкритий космос.

У 2013 році Китай успішно посадив місяцехід "Юйту" на поверхню супутника Землі.