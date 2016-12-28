Харків: водій на джипі скоїв подвійне ДТП, загинуло немовля

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У Харкові водій тікав після ДТП і влетів у іншу машину: загинуло немовля, ще три людини шпиталізували. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Харкова.

За даними поліції, автомобіль Toyota рухався по кільцевій дорозі з боку Чугуївської розв'язки і зіткнувся із автомобілями ВАЗ-2107 та Volkswagen.

"За попередніми даними, водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Його направили в наркоцентр для проведення експертизи", - повідомили у поліції.

Внаслідок цього зіткнення постраждав водій ВАЗ, його шпиталізували.

Пізніше водій Toyota намагався втекти з місця пригоди, в'їав у автомобіль ВАЗ-2102, де перебували твоє дорослих і дитина. Восьмимісячне немовля загинуло на місці, його батьків шпиталізували.