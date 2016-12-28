Василь Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів
- 28 грудня 2016
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Українець Василь Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів серед чоловіків.
Про це повідомила FIDE у своєму Twitter.
Під час чемпіонату він обіграв двох чемпіонів світу з класичних шахів - Магнуса Карлсена та Віши Ананда.
Василь Іванчук - міжнародний гросмейстер, чемпіон світу з бліцу 2007 року, триразовий переможець супертурніру в Лінаресі.
Раніше у середу Анна Музичук достроково перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів серед жінок.
Чемпіонат проходить зараз у Катарі.