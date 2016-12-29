На борту Ту-154 не було вибуху - попередні висновки

Копирайт изображения AFP Image caption Версія теракту розглядається, але не є основною

На борту російського військового літака Ту-154, що впав у Чорне море біля Сочі, не було вибуху. За словами представників Міноборони РФ, це показала попередня розшифровка "чорних скриньок".

При цьому версія теракту остаточно не виключається, хоча і не розглядається як основна.

"Після попередніх розшифровок першого накопичувача ми зробили висновок про те, що теракту, в усякому разі вибуху, на борту не було", - сказав на прес-конференції в Москві начальник служби безпеки польотів авіації збройних сил Росії Сергій Байнетов.

Офіційна версія причин катастрофи Ту-154 буде оголошена після розшифровки двох піднятих з дна Чорного моря бортових самописців, сказав на тій же прес-конференції міністр транспорту Росії Максим Соколов.

"Очевидно, що була позаштатна робота техніки. Чим це було викликано - належить з'ясувати експертам, для чого створена спеціальна технічна комісія", - відповів міністр на питання Російської служби Бі-бі-сі.

"Остаточні висновки про причини цієї трагедії будуть зроблені після повної розшифровки основного параметричного накопичувача інформації і мовного", - відзначив Максим Соколов.

За його словами, аналіз триватиме близько 30 днів.

Літак розбився у неділю, 25 грудня. Загинули всі 92 людини, які були в Ту-154.

У четвер завершилася розшукова операція на місці катастрофи.

Російські медіа повідомили, що на поверхню підняли 20 тіл загиблих у катастрофі літака, а також багато фрагментів тіл. За даними "Інтерфаксу", для їхнього упізнання потрібна генетична експертиза.