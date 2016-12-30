Експерти не змогли визначити причину смерті Джорджа Майкла

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Результати розтину тіла Джорджа Майкла, який помер на 53 році життя 25 грудня, не допомогли визначити причини його смерті. Про це заявили у британській поліції.

У заяві поліції Долини Темзи повідомили, що причину смерті визначать за допомогою нових тестів. Їх результати оприлюднять через кілька тижнів.

Смерть Джорджа Майкла і раніше розглядалась як несподівана, але підозр у ній немає.

Музикант помер в Англії у графстві Оксфордшир минулої неділі. Співробітники поліції, які прибули до його будинку, не знайшли нічого підозрілого.

Менеджер співака Майкл Ліппман повідомив, що причиною смерті Джорджа Майкла стала серцева недостатність. За його словами, музиканта знайшли, коли він "мирно лежав у ліжку".

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що він був на межі життя і смерті, а через використання апарату штучної вентиляції легенів музикант міг втратити голос.

Джордж Майкл в 1980-х роках виступав у складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру і випустив шість альбомів. За свою кар'єру він отримав безліч музичних премій, в тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов у 2014 році.

В останні роки співак неодноразово потрапляв до скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть отримав невеликий тюремний термін після того, як розбив свою машину, перебуваючи під впливом наркотичних засобів.