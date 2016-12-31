Меркель: тероризм став головним випробуванням для Німеччини

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Тероризм - головне випробування, з яким довелося стикнутися Німеччині, заявила у новорічному зверненні канцлер країни Ангела Меркель.

"Найважче випробування, без сумніву, - ісламістський тероризм, який тримає німців під прицілом протягом кількох років", - йдеться у щорічному посланні канцлера.

Пані Меркель згадала нещодавній напад в Берліні, коли вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку. В результаті нападу загинуло 12 людей, ще близько 50-ти були поранені.

На думку канцлера, особливо гірко і огидно, коли напади здійснюють люди, які звернулися до Німеччини за захистом.

Однак, згідно з текстом звернення пані Меркель, німці не повинні починати підозрювати цілі групи людей і забувати про співчуття.

Рейтинги схвалення політики Ангели Меркель істотно впали після того, як в Німеччину прибуло близько мільйона шукачів притулку під час торішнього масового напливу нелегальних мігрантів до Європи.

На парламентських виборах наступного року на пані Меркель чекає важка боротьба за голоси проти антиіммігрантська партії "Альтернатива для Німеччини", що енергійно набирає популярність на фоні кризи з біженцями і нападів ісламістів.