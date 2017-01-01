Депутат ВР твердить, що змушений був застосувати зброю проти нападника

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Пашинський твердить, що змушений був захищатися

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський заявив, що був змушений вистрелити в ногу чоловікові, з яким він мав конфлікт через дорожньо-транспортну пригоду.

На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що суперечка виникла після того, як він зробив зауваження водієві мікроавтобуса, який залишив машину без сигнальних вогнів, "посеред неосвітленої дороги у лісі". Сергій Пашинський твердить, що той був у нетверезому стані і поводився агресивно, погрожував йому та дружині.

"Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - написав Сергій Пашинський.

"Народний депутат надав пораненому невідкладну медичну допомогу, викликав швидку та наряд поліції. 38-річному жителю Васильківщини надано медичну допомогу", - ідеться на сайті Національної поліції у Київській області.

Працівники поліції встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.