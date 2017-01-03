Інцидент з Пашинським буде розслідувати прокуратура - Сарган

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутат Пашинський заявив, що був змушений застосувати зброю

Кримінальне провадження, розпочате за фактом інциденту між депутатом Верховної Ради Сергієм Пашинським і жителем Васильківського району Київщини, буде розслідувати прокуратура Київської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - додала вона.

31 грудня на Київщині стався інцидент між паном Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого політик застосував вогнепальну зброю. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці Facebook.

Депутат повідомив, що суперечка виникла після того, як він зробив зауваження водієві мікроавтобуса, який залишив машину без сигнальних вогнів, "посеред неосвітленої дороги у лісі". Сергій Пашинський твердить, що той був у нетверезому стані і поводився агресивно, погрожував йому та дружині.

У поліції Київської області повідомили, що за фактом інциденту почали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.