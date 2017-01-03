Китай почав вантажні залізничні перевезення в Англію

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Китай почав прямі вантажні залізничні перевезення в Англію. Перший поїзд вирушив з міста Іу на сході Китаю і має прибути до місця призначення через два тижні.

Потяг везе партію одягу, сумок та інші споживчі товари. Вантаж мають перевантажувати на інші потяги в точках, де змінюються колії.

Протягом останніх років Китай розширює свої залізничні перевезення до Європи в рамках державного проекту Новий шовковий шлях.

Цей вид доставки вантажів має бути середньою ланкою між дешевою, але повільною доставкою морським шляхом і швидкими, але дорогим, авіаційним.