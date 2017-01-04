Лікарі застерігають проти радикального детоксу після свят

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Британські лікарі випустили застереження щодо ризиків радикальної детоксикації після свят.

Зокрема, вони навели приклад жінки, яка минулого року потрапила до реанімації після того, як вживала коктейль із трав'яних препаратів і багато рідини.

47-річна пацієнтка одужала, але цей випадок нагадує про небезпеки різкої детоксикації, сказано у статті в British Medical Journal Case Reports.

Лікарі твердять, що така чистка організму - не завжди здорова і не підтримується доказовою медициною.

Жінка, про яку йдеться, вживала такі трави і препарати альтернативної медицини, як расторопшу, сполуки вітаміну B, корінь валеріани, вербену, молкосан (концентрат молочної сироватки) глутамін та інші амінокислоти.

Крім того, парнер жінки сказав, що за кілька днів до того, як їй стало погано, вона пила багато води, зеленого і шавлієвого чаю.

Перед тим, як потрапити до лікарні, жінка знепритомніла і в неї почалися судоми.

Медичні тести показали, що в її організмі критично знизився рівень солі (натрію).

Досліджуючи трави, які вживала пацієнтка, її лікарі наштовхнулися на випадок чоловіка із підвищеною тривожністю, у якого також були судоми через низький рівень натрію.

Його симптоми розвинулися після вживання великої кількості трав'яного препарату, який містив корінь валеріани, мелісу, пасифлори, ромашки і хмілю.

"Ринок комплементарної медицини дуже популярний у Британії, і ідея новорічного детоксу натуральними продуктами приваблює тих, хто більше цікавиться комплементарною медициною і менше - доказовою", - пишуть медики у своїй статті.

Водночас вони попереджають, що натуральні препарати мають свої побічні ефекти.

Копирайт изображения SAM YEH Image caption Натуральні преперати можуть мати свої побічні ефекти, застерігають лікарі

Британська дієтична асоціація називає саму ідею детоксикації безглуздою.

"Не існує пігулок, особливих напоїв, пластирів чи лосьонів, які можуть мати чарівний ефект", - каже представник організації.

"Тіло має численні органи, такі як шкіра, печінка, кишківник і нирки, які постійно "детоксикують" організм від голови до ніг".

"Пити вдосталь - це розумна стратегія, але пити забагато - може бути настільки ж небезпечно, як і пити замало", - кажуть у БДА.

"Звучить банально, але для більшості людей раціональне харчування і регулярна фізична активність - це єдиний спосіб підтримувати здоров'я".