Від Антарктиди скоро відколеться величезний айсберг

Копирайт изображения NASA Image caption Фотографії NASA дають уявлення про масштаби майбутнього айсберга

Від антарктичної криги ось-ось відколеться айсберг, який увійде в десятку найбільших в історії, прогнозують вчені.

Шельфовий льодовик Ларсена

Від останньої частини шельфового льодовика Ларсена протягом декількох тижнів або місяців може відколотися брила льоду площею близько п'яти тисяч квадратних кілометрів (це як дві третини Чернівецької області).

Льодовик Larson C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка. За останні десятиліття льодовики Larson A і Larson B відкололися і пішли під воду.

Копирайт изображения SPL Image caption Так зруйнувався Larson B

Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.

Зокрема Larson A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те ж саме неочікувано сталося з частиною Larson B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.

Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика Ларсена.

Тріщина

У грудні минулого року американське космічне агентство NASA опублікувало фотографії розламу, шириною в 100 м і глибиною в 500 м, що утворився на Larson C. Коли він дійде до океану, від льодовика відколеться крижина площею п'ять тисяч квадратних кілометрів.

Статися це може протягом місяців чи навіть тижнів. Зараз Larson C з'єднаний з рештою масиву Антарктиди лише 20 км цілої криги.

Копирайт изображения NASA Image caption Розлам має лише 100 м ширини, але углиб він, як припускають вчені, сягає півкілометра

У грудні минулого року тріщина збільшилася на 18 км всього за кілька тижнів.

"Якщо через кілька місяців вона ще не відламається, я буду дуже здивований", - сказав BBC News професор Алан Лакмен, керівник проекту Midas. Мета цього проекту вчених з британського Університету Свонсі - спостереження за таненням полярних льодовиків.

Команда професора Лакмена не вважає руйнування льодовика прямим наслідком глобального потепління. Як відзначають вчені, розлом Larson C існував протягом десятиліть. Однак різко зростати він почав саме в останні роки.

Вчених більше турбує те, як відрив крижини позначиться на решті льодовика.

Копирайт изображения Adrian Luckman Image caption Льодовик Ларсена знаходиться біля узбережжя Антарктичного півострова і названий на честь норвезького полярника Карла Антона Ларсена

"Ми впевнені, хоча багато інших з цим і не згодні, що льодовик, який залишиться буде менш стабільним, ніж зараз", - говорить професор Лакмен.

Брила, яка відпаде від Larson C, стане одним з найбільших айсбергів в історії.

За деякими оцінками, якщо під воду піде зрештою весь льодовик Larson C, рівень моря може піднятися на 10 сантиметрів.

Однак це не станеться у найближчій перспективі, відзначають дослідники.