У Samsung кажуть про ріст прибутків, попри фіаско Note 7

Копирайт изображения AFP Image caption У корейській корпорації наголосили, що продажі смартфонів - не єдиний успішний її бізнес

Компанія Samsung Electronics повідомляє, що їй вдалося завершити з прибутком останній квартал 2016 року, попри невдачу зі своїм смартфоном-флагманом Galaxy Note 7.

У звіті зазначається, що квартальні прибутки перевершили прогнози і стали найбільшими з 2013 року.

Експерти корпорації пояснили це успішними продажами дисплеїв та комп'ютерної пам'яті.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 з'явився на ринку в серпні минулого року.

Пізніше від клієнтів почали надходити скарги на батареї, які вибухали під час зарядки, а іноді і без причини.

Корпорація призупинила продаж цієї моделі, а потім і зовсім припинила його виробництво.

Влада деяких країн заборонила використовувати смартфони Galaxy Note 7 на бортах літаків.