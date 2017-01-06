У Samsung кажуть про ріст прибутків, попри фіаско Note 7
Компанія Samsung Electronics повідомляє, що їй вдалося завершити з прибутком останній квартал 2016 року, попри невдачу зі своїм смартфоном-флагманом Galaxy Note 7.
У звіті зазначається, що квартальні прибутки перевершили прогнози і стали найбільшими з 2013 року.
Експерти корпорації пояснили це успішними продажами дисплеїв та комп'ютерної пам'яті.
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 з'явився на ринку в серпні минулого року.
Пізніше від клієнтів почали надходити скарги на батареї, які вибухали під час зарядки, а іноді і без причини.
Корпорація призупинила продаж цієї моделі, а потім і зовсім припинила його виробництво.
Влада деяких країн заборонила використовувати смартфони Galaxy Note 7 на бортах літаків.