На похороні тайванського політика виступили 50 танцівниць на пілоні

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Процесія із 50 джипів, на даху кожного з яких танцювала дівчина, зупинила рух транспорту в центрі міста

Похорон тайванського політика, на якому виступили 50 танцівниць на пілоні, опинився у ‎центрі жвавих обговорень у китайських соцмережах цього тижня.‎

Похорон члена місцевої ради Тунга Хсянга, що помер минулого місяця, пройшов цього ‎вівторка у тайванському місті Цзяї.

Інтернетом розлетілися відео та фото, на яких ледь ‎одягнені жінки вихиляють стегнами на дахах джипів, що рухаються у похоронній процесії.‎

За словами родини політика, так вони хотіли вшанувати його пам'ять: за життя пан Тунг ‎любив "жваво та весело проводити час", цитують слова його родичів місцеві ЗМІ.‎

Похоронна процесія із різнокольорових джипів, з яких грала гучна музика, а на дахах ‎танцювали напівоголені дівчата, перекрила рух транспорту в центрі міста. У ній також брали ‎участь барабанна трупа, оркестр й актори, одягнені як божества та гігантські ляльки.‎

Пан Тунг був відомою персоною в місті і займався політикою впродовж десятиліть. Він ‎помер від неназваної хвороби у грудні минулого року у віці 76 років.‎

За словами родичів, померлий явився їм уві сні незадовго до церемонії і розповів, як слід її ‎провести. "За два дні до похорону він розповів нам через сон, що хотів цього", - розказав ‎його брат Тунг Мао-хсюнг тайванському телеканалу CTS.‎

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Залучення професійних танцівниць до церемонії вшанування померлого - частина давньої традиції, зазначають деякі експерти

Відео пістрявої похоронної процесії із вівторка обговорюють китайські ЗМІ та користувачі ‎китайської соціальної мережі Weibo.‎

У той час, як одні жартують над барвистою церемонією як місцевою розвагою, інші ‎звертають увагу на те, що танцівниці на пілоні та гучна музика - втілення давніх тайванських ‎традицій та вірувань, які, зокрема, кажуть, що духів слід "розважати". ‎

Один із експертів написав, що залучення професійних танцівниць та акторів на похоронах - ‎частина місцевої традиції вшанування померлого великим, галасливим публічним святом. ‎