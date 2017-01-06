На похороні тайванського політика виступили 50 танцівниць на пілоні
Похорон тайванського політика, на якому виступили 50 танцівниць на пілоні, опинився у центрі жвавих обговорень у китайських соцмережах цього тижня.
Похорон члена місцевої ради Тунга Хсянга, що помер минулого місяця, пройшов цього вівторка у тайванському місті Цзяї.
Інтернетом розлетілися відео та фото, на яких ледь одягнені жінки вихиляють стегнами на дахах джипів, що рухаються у похоронній процесії.
За словами родини політика, так вони хотіли вшанувати його пам'ять: за життя пан Тунг любив "жваво та весело проводити час", цитують слова його родичів місцеві ЗМІ.
Похоронна процесія із різнокольорових джипів, з яких грала гучна музика, а на дахах танцювали напівоголені дівчата, перекрила рух транспорту в центрі міста. У ній також брали участь барабанна трупа, оркестр й актори, одягнені як божества та гігантські ляльки.
Пан Тунг був відомою персоною в місті і займався політикою впродовж десятиліть. Він помер від неназваної хвороби у грудні минулого року у віці 76 років.
За словами родичів, померлий явився їм уві сні незадовго до церемонії і розповів, як слід її провести. "За два дні до похорону він розповів нам через сон, що хотів цього", - розказав його брат Тунг Мао-хсюнг тайванському телеканалу CTS.
Відео пістрявої похоронної процесії із вівторка обговорюють китайські ЗМІ та користувачі китайської соціальної мережі Weibo.
У той час, як одні жартують над барвистою церемонією як місцевою розвагою, інші звертають увагу на те, що танцівниці на пілоні та гучна музика - втілення давніх тайванських традицій та вірувань, які, зокрема, кажуть, що духів слід "розважати".
Один із експертів написав, що залучення професійних танцівниць та акторів на похоронах - частина місцевої традиції вшанування померлого великим, галасливим публічним святом.