Працівники лондонського метро страйкуватимуть після провалу переговорів
У Лондоні в неділю розпочнеться страйк метро, в межах якого закриються багато станцій столичної підземки. Страйк оголошено після провалоу переговорів між профспілками і керівництвом про умови оплати праці.
Працівники двох профспілок - RMT і TSSA - покинунуть робочі місця о 18:00 GMT в неділю на 24 години.
Профспілки і керівництво компанії London Underground (LU) вели переговори в спробі врегулювати трудовий диспут довкола закриття кас у метро.
LU попереджає користувачів метро про перебої в роботі транспорту.
Більшість станці метро в центральному Лондоні будуть закриті.
Генеральний секретар профспілки RMT Мік Кеш звинуватив керівництво столичного метрополітену у небажанні "запропонувати план для виріщення кризи з пермоналом і безпекою".
"Замість вирішувати проблему, начальники метро вирішили загострити риторику погрозами мобілізувати штрейкбрехерську армію", - сказав він.
Представник профспілки TSSA на переговорах Мел Тейлор назвав пропозиції керівників метро про збільшення числа працівників недостатніми.
Компанія-оператор столичного транспорту в нещодавньому звіті визнала, що закриття кас на станціях метро і заміна людей автоматами викликала багато незручностей для пасажирів.
Чого чекати під час страйку:
- Більшість станцій метро в центральному Лондоні будуть закриті
- Не буде сполучення метро зі станцій Вікторія, Кінгс-кросс, Ватерлоо, Педдінгтон, Юстон, Банк і Лондон-бридж
- Лінія Piccadilly курсуватиме між станцією Хаммерсміт і терміналами аеропорту Хітроу 1, 2 і 3, однак не до терміналів 4 чи 5
- Не працюватимуть лінії метро Victoria чи Waterloo & City
- Обмежений рух на інших лініях за межами центрального Лондона
- Автобуси і приміська залізниця, а також рух на дорогах будуть значно більш завантажені