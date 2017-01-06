Працівники лондонського метро страйкуватимуть після провалу переговорів

  • 6 січня 2017
Символ лондонського метро Копирайт изображения PA
Image caption Працівники станцій метро почнуть страйк о 18:00 у неділю

У Лондоні в неділю розпочнеться страйк метро, в межах якого закриються багато станцій столичної підземки. Страйк оголошено після провалоу переговорів між профспілками і керівництвом про умови оплати праці.

Працівники двох профспілок - RMT і TSSA - покинунуть робочі місця о 18:00 GMT в неділю на 24 години.

Профспілки і керівництво компанії London Underground (LU) вели переговори в спробі врегулювати трудовий диспут довкола закриття кас у метро.

LU попереджає користувачів метро про перебої в роботі транспорту.

Більшість станці метро в центральному Лондоні будуть закриті.

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Image caption Під час страйку більшість станцій метро будуть закриті

Генеральний секретар профспілки RMT Мік Кеш звинуватив керівництво столичного метрополітену у небажанні "запропонувати план для виріщення кризи з пермоналом і безпекою".

"Замість вирішувати проблему, начальники метро вирішили загострити риторику погрозами мобілізувати штрейкбрехерську армію", - сказав він.

Представник профспілки TSSA на переговорах Мел Тейлор назвав пропозиції керівників метро про збільшення числа працівників недостатніми.

Компанія-оператор столичного транспорту в нещодавньому звіті визнала, що закриття кас на станціях метро і заміна людей автоматами викликала багато незручностей для пасажирів.

Чого чекати під час страйку:

  • Більшість станцій метро в центральному Лондоні будуть закриті
  • Не буде сполучення метро зі станцій Вікторія, Кінгс-кросс, Ватерлоо, Педдінгтон, Юстон, Банк і Лондон-бридж
  • Лінія Piccadilly курсуватиме між станцією Хаммерсміт і терміналами аеропорту Хітроу 1, 2 і 3, однак не до терміналів 4 чи 5
  • Не працюватимуть лінії метро Victoria чи Waterloo & City
  • Обмежений рух на інших лініях за межами центрального Лондона
  • Автобуси і приміська залізниця, а також рух на дорогах будуть значно більш завантажені

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