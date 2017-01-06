Копирайт изображения PA Image caption Працівники станцій метро почнуть страйк о 18:00 у неділю

У Лондоні в неділю розпочнеться страйк метро, в межах якого закриються багато станцій столичної підземки. Страйк оголошено після провалоу переговорів між профспілками і керівництвом про умови оплати праці.

Працівники двох профспілок - RMT і TSSA - покинунуть робочі місця о 18:00 GMT в неділю на 24 години.

Профспілки і керівництво компанії London Underground (LU) вели переговори в спробі врегулювати трудовий диспут довкола закриття кас у метро.

LU попереджає користувачів метро про перебої в роботі транспорту.

Більшість станці метро в центральному Лондоні будуть закриті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час страйку більшість станцій метро будуть закриті

Генеральний секретар профспілки RMT Мік Кеш звинуватив керівництво столичного метрополітену у небажанні "запропонувати план для виріщення кризи з пермоналом і безпекою".

"Замість вирішувати проблему, начальники метро вирішили загострити риторику погрозами мобілізувати штрейкбрехерську армію", - сказав він.

Представник профспілки TSSA на переговорах Мел Тейлор назвав пропозиції керівників метро про збільшення числа працівників недостатніми.

Компанія-оператор столичного транспорту в нещодавньому звіті визнала, що закриття кас на станціях метро і заміна людей автоматами викликала багато незручностей для пасажирів.

Чого чекати під час страйку: