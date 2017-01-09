Папа Франциск закликав подолати гуманітарну кризу на Донбасі

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Папа Римський Франциск закликав виконувати зобов'язання та подолати гуманітарну кризу на Донбасі. Про це понтифік сказав під час зустрічі з дипломатичним корпусом у Ватикані.

"..складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов'язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою", - заявив Папа Римський, якого цитує Радіо Ватикану.

Понтифік також заявив, що готовність до діалогу є єдиним шляхом для гарантування безпеки у Європі.

Під час аудієнції голова католицької церкви в контексті 100-річчя завершення Першої Світової війни, ділився думками про мир і безпеку. Він підкреслив, що дуже важливо говорити слова надії, "яке вкаже перспективу подальшого шляху".